Непряева выиграла финал женского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Российская лыжница Наталья Непряева из Архангельской области выиграла финал женского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

Второе место заняла Алена Баранова, уступившая лидеру 6,1 секунды. Третьей стала — Елизавета Пантрина.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень

Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.53,3.

2. Алена Баранова (Томская область — Саха) — отставание 6,1 секунды.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,8.