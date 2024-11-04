Сорин: «Перед Терентьевой в этом сезоне нет никаких задач, только восстановиться после родов»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как готовится к возвращению в большой спорт олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира-2021/22 Наталья Терентьева (Непряева).

В августе 2023 года спортсменка вышла замуж за российского лыжника Александра Терентьева. Лыжница пропустила сезон-2023/24 из-за декретного отпуска.

«Наталья Терентьева восстанавливается и тренируется по самочувствию. Еще прошел небольшой срок после рождения. Ребенок с ней постоянно рядом, и в первую очередь полагаемся на самочувствие спортсмена и ребенка. Мне даже кажется, что она на данный момент идет быстрее графика, поэтому хотелось бы верить, что в этом соревновательном сезоне в 2025 году она выйдет на старт и порадует болельщиков своим присутствием в стартовом протоколе.

По результатам мы целей ей никаких не ставим. В этом сезоне не стоит задача занимать какие-то места. Результат может быть хороший, может быть плохой, но основная задача — восстановиться после родов», — цитирует Сорина Vprognoze.ru.

В августе 2024 года Терентьева впервые стала мамой. Она родила дочку.