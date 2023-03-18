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Чемпионат России

Сегодня, 12:44

Ступак — о невыходе в финал спринта: «Пора уже менять этот финиш. Достаточно обидно так проигрывать»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала то, что не попала в финал женского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

— Полуфинал — не предел мечтаний. Все нормально, самочувствие в норме, чтобы заезжать в призы. Не думала, что так легко меня объедут. Получилось так, что я не успела подхватить на скорости удары. Это не ошибка, просто тактика. Не более того. Определенные технические моменты этого круга. Были моменты, когда выигрывают не те, кто сильнее, а кто лучше ушел на спуск. Пора уже менять этот финиш. Достаточно обидно так проигрывать.

— Ты бегала раньше по этой конфигурации?

— Нет. Я считаю, что что этот круг — не для спринтеров. Спринтерам сложно.

Финальный женский спринтерский забег на чемпионате России стартовал в 12:15 мск.

Юлия Ступак (Белорукова)
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