Ступак — о невыходе в финал спринта: «Пора уже менять этот финиш. Достаточно обидно так проигрывать»

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала то, что не попала в финал женского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

— Полуфинал — не предел мечтаний. Все нормально, самочувствие в норме, чтобы заезжать в призы. Не думала, что так легко меня объедут. Получилось так, что я не успела подхватить на скорости удары. Это не ошибка, просто тактика. Не более того. Определенные технические моменты этого круга. Были моменты, когда выигрывают не те, кто сильнее, а кто лучше ушел на спуск. Пора уже менять этот финиш. Достаточно обидно так проигрывать.

— Ты бегала раньше по этой конфигурации?

— Нет. Я считаю, что что этот круг — не для спринтеров. Спринтерам сложно.