Сегодня, 14:14
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
«Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья. Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки», — цитирует Бородавко ТАСС.
Ранее Бородавко заявлял, что Большунов может пропустить первые дни турнира из-за болезни.
Чемпионат России пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.