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Сегодня, 14:14

Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

Руслан Минаев
Александр Большунов.
Фото Федерация лыжных гонок России
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья. Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки», — цитирует Бородавко ТАСС.

Ранее Бородавко заявлял, что Большунов может пропустить первые дни турнира из-за болезни.

Чемпионат России пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.

Источник: ТАСС
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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