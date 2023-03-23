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Чемпионат России

Сегодня, 19:29

Турышев назвал неграмотным заявление Губерниева о биатлонистке Носковой

Алина Савинова
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Тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, что думает о словах комментатора Дмитрия Губерниева о том, что биатлонистка Екатерина Носкова объезжает почти всех лыжниц России.

«Не стоит делать таких голословных утверждений, не проведя аналитический разбор. На финишный круг Екатерина получила преимущество в 26 секунд от третьего места, и доехать тут было делом техники, можно было не особо упираться. Вот если бы она поборолась за первое место с Пантриной, то в словах Губерниева была бы какая-то доля истины. Но борьбы этой мы не увидели, поэтому делать такие заявления, на мой взгляд, неграмотно», — приводит RT слова Турышева.

Ранее Турышев рассказал о тактике Носковой и Перевозчиковой в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1126982-turyshev-otvet-guberniev-noskova
Дмитрий Губерниев
Екатерина Носкова
Сергей Турышев
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