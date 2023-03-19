Устюгов упал на последнем круге скиатлона на чемпионате России в Тюмени

Российский лыжник Сергей Устюгов упал на последнем круге скиатлона на чемпионате России в Тюмени.

Устюгов шел на втором месте, отставая от Александра Большунова менее чем на секунду. За 1,5 км до финиша спортсмен споткнулся при входе в один из поворотов и лишился равновесия. Устюгову удалось быстро подняться на ноги, но из-за падения он лишился возможности продолжить борьбу за победу.

Александр Большунов выиграл гонку, преодолев дистанцию в 30 км за 1 час, 11 минут и 0,1 секунды. Устюгов финишировал вторым с отставанием в 5 секунд.