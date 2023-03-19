0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Статьи
Главная
Лыжные гонки
Чемпионат России

Сегодня, 11:39

Устюгов упал на последнем круге скиатлона на чемпионате России в Тюмени

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Устюгов.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российский лыжник Сергей Устюгов упал на последнем круге скиатлона на чемпионате России в Тюмени.

Устюгов шел на втором месте, отставая от Александра Большунова менее чем на секунду. За 1,5 км до финиша спортсмен споткнулся при входе в один из поворотов и лишился равновесия. Устюгову удалось быстро подняться на ноги, но из-за падения он лишился возможности продолжить борьбу за победу.

Александр Большунов выиграл гонку, преодолев дистанцию в 30 км за 1 час, 11 минут и 0,1 секунды. Устюгов финишировал вторым с отставанием в 5 секунд.

0
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе: «Говорила Большунову, чтобы не бежал спринт»

Большунов выиграл в скиатлоне на чемпионате России, Устюгов упал незадолго до финиша и стал вторым