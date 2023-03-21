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Сегодня, 13:16

Вяльбе объяснила пустые трибуны на чемпионате России в Тюмени

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему во время гонок с раздельного старта на чемпионате страны в Тюмени трибуны были практически пустыми.

— Это нормально. В выходные дни всегда есть люди. А как иначе? Все должны с работы отпроситься что ли? И каникул, к сожалению, нет. Поэтому мы ровно к этому относимся. Мы знаем, что они по возможности смотрят даже на работе, — сказала Вяльбе.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Ранее, 21 марта, в раздельной гонке у мужчин победил Александр Большунов, а в женской — Екатерина Смирнова.

Наталья Непряева. Наталья Непряева может пропустить оставшиеся гонки на чемпионате России
Елена Вяльбе
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