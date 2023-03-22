Ступак: «Хотелось бы побороться за первые призы в командном спринте. Но был уже слишком большой разрыв»

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала третье место в командном спринте на чемпионате России-2023.

Ступак выступала в составе сборной Республики Коми-1 вместе с Ольгой Царевой.

— Сегодня понравилась лыжня?

— В целом, да. Хотелось бы все же приблизиться к девчонкам, чтобы побороться за первые призы. Но был слишком большой разрыв уже.

— Ты делала все, что могла.

— Я всегда, даже когда тридцатая, делаю все, что могу.

— Сегодня на финише снова были танцы. Уже даже на лыжах, это новая фишка?

— Да нет, тело просит и все.

— На последнем круге Оля так отстала. Что у нее случилось, не знаете?

— Видели, какой круг у нас? Очень веселый, скажу я вам. Логично, что у меня на третьем круге уже силы подсели.

— Круг веселый в плане скользкий или тяжелый?

— Тяжелый. На самом деле мне звонят иностранные коллеги и спрашивают, почему мы бегаем спринт по пять минут, это ненормально. На это я говорю: «Ну так FIS же к нам приезжал». Они отвечают, что FIS обычно не делает больше 3:30 минут. На самом деле мало того, что здесь очень крутые подъемы для дистанционных гонок, тут еще и спринт накрутили такой качественный. Так что чистым спринтерам было сложновато.

— В начале выложились?

— Ну да, приходилось перекладываться к передним девчонкам и тратила много сил.