Большунов едва не проиграл в Малиновке. Жесткое соперничество на «российском чемпионате мира»

Олимпийский чемпион выиграл гонку с раздельным стартом, но Червоткин был очень близко к золоту.

Лыжи. Чемпионские высоты.

Мужчины. Гонка на 15 км (свободный стиль)

1. Александр Большунов — 35.56,8.

2. Алексей Червоткин — отставание 6,0.

3. Иван Якимушкин — 20,4.

Чем дальше в архангельский лес, тем больше сенсационных результатов. Сначала у женщин дважды обыграли Непряеву — в командном спринте, а затем и на 10-километровке. Теперь пришло время удивлять мужчинам.

Любительница мужчин Непряева и Вероника Степановна

И они были недалеки от этого — Алексей Червоткин проиграл всего шесть секунд Большунову на «пятнашке». На двух третях дистанции было 14. Будь дистанция на пару километров подлиннее, может, и здесь фаворит бы проиграл.

Если последние дни в северной тайге господствовала метель, то со среды вернулось солнце и благодать. Зрителей, правда, тоже стало сильно меньше, поэтому к середине недели на стадион стали возить народ на автобусах местного Устьянского лесопромышленного комплекса.

Болели в основном за Большунова — он везде свой вне зависимости от того, какой регион представляет. Громче приветствуют только Вяльбе после гонок на церемониях награждения. Они здесь превращаются в отдельный мем. В один из дней диктор объявил Непряеву как «любительницу всех мужчин» (имелось в виду, наверное, любимицу), а сегодня, вспоминая всех победителей гонок, назвал Веронику «Степановной».

Бронзу взял Иван Якимушкин, который грамотно разложился по дистанции и выиграл одну десятую в борьбе за бронзу у Артема Мальцева — а тот на первой половине дистанций даже шел вплотную к Большунову, но затем сдал.

Устюгову стало лениво

Устюгов — шестой в 25,7 секунды, но сам подошел к журналистам в хорошем настроении. Отставание от Большунова охарактеризовал как «жить можно».

— Устал уже, надоело тут как-то, лениво (смеется). Если на прошлые гонки настраивался, то сегодня встал и подумал, что грустно. Выгорание. Сам виноват, что проиграл. Не надо было себя жалеть. Все равно с гонками ты периодически начинаешь думать, а зачем, а почему.

— Гонку на 50 километров побежите?

— Посмотрим, как эстафету пробегу. Не знаю. Пока желание присутствует, даже не на призы, а просто пройти в качестве тренировки. Пока настроение есть, бегаю. Все равно билеты куплены на пятое число.

Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание. Вы стоите, печатаете, людям интересно. Это самое главное. Пишущие журналисты нужны, телевидение здесь есть. Представьте, сидит на диване человек, видит — лыжные гонки. И становится интересно, кто там бегает, все равно начинаешь вникать, как в сериалах, ты все равно же выбираешь, что нравится.

— Лыжные гонки на какой сериал похожи?

— Не знаю (смеется). Но гонки, в которых принимаю участие, пересматриваю, где подсел и как дальше действовал.

— Чувствуете, что популярность лыж растет?

— Особо не чувствую. Я покатался в России, да, дети узнают. Очень много детей соревнуются. Вот это классно!

— Интересно будет зарубиться с биатлонистами на чемпионате России?

— Почему нет?! Интересно. Я много раз проигрывал биатлонистам. Так что ничего страшного в этом нет. Еще раз проиграть? Конечно, нет. Там маленько другие задачи стоят. Жалко, не будет Латыпова. Его бы проверить. Можно на 100 метров зарубиться.

— Может, какие-то другие виды спорта попробуете, фигурное катание?

— Фигурное катание — нет (смеется). Смотрю ММА, бои, UFC, но меньше, а то агрессия повышается.

— На какой бой похоже ваше столкновение с Большуновым?

— Ой! Ну какое столкновение?! А какой я, кстати?

— Шестой.

— Нормально! Большунову сколько проиграл?

— 25 секунд.

— Жить можно. Какие призы полагаются там за шестое место?

— 40 тысяч.

— 15 километров за 40 тысяч (смеется). Призовые нормальные. Мне казалось, правда, что они и были примерно такие на Кубке России, но я не настолько осведомлен, особо на нем не выступал. Конечно, это мотивация! Бегать за грамоты или за деньги — разница большая. Вам бы сказали — езжайте в Малиновку куда-нибудь, за бесплатно поработайте. Вы ответите — зачем? Все мы люди, у всех семьи.

Одна из оставшихся интриг — сможет ли Большунов взять золото в эстафете. Пока, как известно «СЭ», с составом сборной Архангельской области сохраняются неизвестность — двое из четырех спортсменов продолжают восстаналиваться от болезней.