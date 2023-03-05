«Вам надо треша? Чтоб мы в боксерских перчатках стартовали?» Устюгов до конца держался за Большуновым, но марафон за Александром

Зрелищное завершение «Чемпионских высот» в Малиновке.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты»

Мужчины. Масс-старт 50 км (К)

1. Александр Большунов — 2:06.11,0

2. Алексей Червоткин — 4,3

3. Сергей Устюгов — 21,0

Большунову пришлось выложиться серьезнее, чем ожидалось. И подергал его не только партнер по группе Червоткин, прошедший сбор без болезней, но и Устюгов. Долгое время эта тройка шла вместе с Ильей Семиковым, но на 35-м километре произошел ключевой момент в борьбе за распределение медалей. Устюгов перестроился в конец лидирующей группы и, увидев, что все конкуренты зашли на смену лыж, поднял темп.

Через пару километров беглеца настигли, но пит-стоп сработал против Семикова. Он замешкался и поймал просвет — так что рывок Устюгова, по крайней мере, обеспечил ему медаль. Оставался вопрос: какую?

В морозную погоду разница между «старыми» и «новыми» лыжами не такая ощутимая, но стало заметно, как Сергей начал бороться с трассой. Но терпел. Большунов несколько раз предлагал Червоткину, но тот, как выразился Александр, «отвечал на каком-то непонятном языке».

Какой из меня директор?

В итоге Червоткин продержался за спиной почти до самой концовки марафона, уступив 4 секунды победителю. Устюгов, несколько раз пытавшийся вернуться к дуэту лидеров, проиграл 20, но остался доволен и в микст-зоне улыбался.

— Теперь будем отдыхать и готовиться к чемпионату России.

— Про 35-й километр ключевой вопрос. Почему решили не менять лыжи?

— У меня лучшая пара была, я на ней бежал. Знал, что вторая пара поедет намного хуже, поэтому не стал менять. В целом гонка понравилось. Вам как?

— Да мы думали, вы от Большунова уйдете уже.

— Состояние такое, не знаю. Вроде бежишь последний «пятачок», но ни прибавить, ни убавить. Раньше такое состояние было у меня на фестивале Blink в Норвегии, когда масс-старт бежали классикой 60 километров. Иду одним темпом. Сегодня понимал все, но не мог ничего поделать. Меня хватило на один взрыв. Долго держался, но и они не особо шли, я тоже не особо шел. (Смеется.) Не знаю, с чем это связано. Для меня это первые 50 километров классикой, очень рад.

— Но выглядишь не особо уставшим. Еще бы 50 километров сейчас пробежал спокойно?

— Нет, полтинник бы не пробежал. Десятку? Да не, хорош.

— Впереди чемпионат России, тоже важный турнир. К нему надо подводиться.

— Главное, чтобы пруха осталась к чемпионату России. Если ее не будет, это будет очень грустно.

— Не много крупных турниров в этом сезоне?

— Так, а что подводиться к чемпионату? Сейчас отдохнуть, и все. Я думал, как к нему готовиться... Сегодня вот сядем в поезд. Боюсь, что заклинит спину и буду ехать на «обезболах». Завтра вечером только домой приеду. Но пока все нормально.

Сергей Устюгов. vk.com/championship_ust

— Не боковушка же в плацкарте?

— Не знаю, что там у нас, как билеты взяли (смеется). Завтра полечу домой, к семье. Рад этому. С 5 января готовился к чемпионату России, а в итоге получилось, что к «Чемпионским высотам» подготовился. Надеюсь, пруха останется еще раз повторить.

— Вопрос о продолжении карьеры.

— Ой... Давайте вы так сработаете, чтобы мне какое-то хорошее предложение поступило и я сказал: «Пока, лыжные гонки!» И со спокойной душой ушел.

— Директор «Малиновки»?

— Да меня не возьмут сюда! Какой из меня директор? Я же несерьезный человек.

— Какую оценку по пятибалльной шкале поставили бы себе за турнир?

— Если вы приехали, уже круто. На крупные турниры приезжают два-три человека, а тут такая толпа!

— Но вы же понимаете, почему так произошло.

— Не знаю. Почему?

— Из-за вашего с Большуновым столкновения в Красногорске.

— А вам надо треша? Мы на старте сразу боксерские перчатки наденем. Это же лыжные гонки. Кто первый финишировал, тот и победил.

— Скучно звучит как-то.

— Почему? На эстафете вам не понравилось?

— Понравилось.

— Ну вот и все. Ладно, пойду в прямой эфир, меня там ждут.

Александр Большунов. vk.com/championship_ust

Норвежцам в Малиновке бы понравилось

Большунов был более спокоен и даже позевывал на вопросах — очевидно, скучных:

— Устал, конечно — 50 километров бежать. Сегодня до последнего приходилось работать. Леха Червоткин подошел в хорошей форме, единственный из нашей группы, кто полностью провел сбор. Говорил ли с ним? Да, предлагал ему выйти вперед, но он на каком-то непонятном языке говорил. (Смеется.) Конечно, доволен турниром, четыре золота. Планы? Сначала домой, потом в Казань, потом на свой турнир в Подмосковье и чемпионат России.

Хороший турнир, здорово организован, в принципе болельщиков много. Конечно, хочется бегать на главных международных стартах, но пока так. Как норвежцам было бы на «Чемпионских высотах»? (Здесь Большунов зевнул.) Трасса сложная, так что им бы понравилось, думаю, — ответил Сан Саныч.

Ну что, ждем норвежцев у нас? Нет, уж лучше мы к ним.