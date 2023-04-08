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Чемпионат России

Сегодня, 15:15

Большунов почти гарантировал себе миллион. Соперники падают за его спиной

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Андрей Краснов, Александр Большунов, Глеб Ретивых
Андрей Краснов, Александр Большунов, Глеб Ретивых.
Фото ФЛГР
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Устюгов предпочел дуэли с Сан Санычем в спринте победу в Югорском марафоне.

Финал Кубка России-2022/23. Спринт (С)
Женщины
1. Наталья Непряева — 3.16,42
2. Вероника Степанова — 0,49
3. Мария Истомина — 1,99
Мужчины
1. Александр Большунов — 2.51,15
2. Андрей Краснов — 3,09
3. Глеб Ретивых — 3,35

Во второй день Финала Кубка России-2022/23 по лыжным гонкам — 8 апреля — в Кировске (Мурманская область) прошли индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем. Уверенные победы в них одержали лидеры общего зачета соревнований — Наталья Непряева и Александр Большунов, практически обеспечившие себе итоговые трофеи и миллион рублей бонуса.

Александр Большунов на финише
Александр Большунов на финише.
ФЛГР

В день падений везет сильнейшим

У мужчин противопоставить что-либо Александру Большунову в отсутствие приболевшего Александра Терентьева и бежавшего в этот день Югорский марафон Сергея Устюгова было некому. Еще в квалификации Сан Саныч пробежал по трассе на 6 секунд быстрее ближайшего соперника. В забегах на вылет в своем преимуществе лидер сборной России также усомниться не заставлял. К тому же Большунову везло не попадать в неприятности на трассе. Многим из соперников избежать столкновений, падений и поломки инвентаря не удалось. Еще в первом раунде неудача постигла Артема Мальцева и Ильи Семикова: контакт между спортсменами привел к тому, что ни финалист Олимпийских игр как раз в коньковом спринте, ни вице-лидер Кубка России борьбу продолжить не смогли.

Однако самую главную «свистопляску» (так ситуацию после финиша назвал в интервью федеральному каналу бронзовый призер гонки Глеб Ретивых) лыжный бог заготовил на финал. Умчавшийся на подъеме в победный отрыв Александр Большунов не увидел, как за его спиной далеко позади Андрей Краснов задел лыжей перестраивавшегося Савелия Коростелева. Главный молодой талант России в лыжных гонках, на старте сезона крушивший в спринте всех, не сумел удержать равновесие (хотя и до последнего висел на плече Ретивых) и упал, потеряв все шансы на победу. На другом фланге пелотона Денис Филимонов улетел в снег еще эффектнее: обе палки вдребезги и финиш на одной лыже. Судьи долго совещались и рассматривали эпизоды, но оставили итоговый результат в силе.

Наталья Непряева (в&nbsp;центре), Мария Истомина (слева) и&nbsp;Анастасия Прокофьева. Большунов поднялся с колен. Лучший лыжник России выиграл с гигантским отрывом, несмотря на падение

У женщин финал получился не менее драматичным. Показавшая лучшее время в квалификации Анна Грухвина в главном забеге дня упала без вмешательства соперниц, не удержав равновесие на подтаявшей трассе. Борьбы двух быстрейших по итогам предварительного раунда увидеть не удалось: Наталья Непряева на финишной прямой уверенно удержала отрыв от Вероники Степановой.

«Победа есть победа, и когда ее не надо ни с кем делить — это приятно. Очень рада, что смогла сегодня подтвердить свой авторитет... На забегах чувствовала себя намного лучше, чем вчера и чем утром. Вялое самочувствие было в прологе — очень ранний старт. Больше люблю гонки во второй половине дня. Надеюсь, что завтра удастся провести свою гонку, не оглядываясь ни на кого», — подвела итоги спринта Непряева в эфире федерального канала.

Вероника Степанова, Наталья Непряева, Мария Истомина
Вероника Степанова, Наталья Непряева, Мария Истомина.
ФЛГР

А ближайшей соперницей Натальи в зачете мини-тура стала Мария Истомина. Спортсменка становится настоящим универсалом: второе место на марафоне на чемпионате России, а теперь и призовая (третья) позиция в спринте.

Положение в зачете мини-тура перед гонками преследования

Женщины
1. Наталья Непряева — 32.16
2. Мария Истомина — 0.43
3. Вероника Степанова — 0.45
Мужчины
1. Александр Большунов — 40.29
2. Савелий Коростелев — 1,49
3. Илья Семиков — 1,53

Устюгов размялся на биатлонистах

Югорский марафон. 50 км вс. Результаты
Мужчины
1. Сергей Устюгов — 1:49.43,7
2. Эдуард Латыпов +2.18,6
3. Никита Поршнев +4.25,7
Женщины
1. Анастасия Кулешова — 2:04.16,0
2. Алина Кудисова +1.53,0
3. Наталия Бабчина +2.29,0

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов предпочел участию в Финале Кубка России старт на Югорском марафоне. В итоге один из лидеров лыжной сборной страны одержал уверенную победу. На дистанции 50 км свободным стилем ближайший преследователь — обладатель трех олимпийских медалей в соревнованиях по биатлону Эдуард Латыпов — отстал от Устюгова почти на две с половиной минуты. Третьим дистанции завершил еще один стреляющий лыжник из состава сборной — Никита Поршнев.

Сергей Устюгов. Сергей Устюгов на пороге завершения карьеры. А надо ли ему это делать?

Примечательно, что для Сергея Устюгова это победа на Югорском марафоне стала второй в карьере. И обе были одержаны в день рождения — 8 апреля. В 2017 году отмечавший тогда двадцатипятилетие спортсмен опередил тринадцатикратного чемпиона мира из Норвегии Петтера Нортуга.

У женщин и в 2022-м, и год спустя на коньковом «полтиннике» в Ханты-Мансийске победила Анастасия Кулешова. Для олимпийской медалистки в эстафете этот триумф — третий подряд в длинных гонках этой весны: масс-старт на 30 км на чемпионате России, «Праздник Севера» в Мурманске и Югорский марафон.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
Сергей Устюгов
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