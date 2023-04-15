Апатия в Апатитах. Непряева без телеажиотажа выиграла супермарафон на родине Малахова

Лучшая лыжница России терпела конкуренцию 30 километров.

Чем известен город Апатиты в Мурманской области? Первое — фосфатами, за которые получил свое название после переименования из Белого. Второе — тем, что там родился телеведущий Андрей Малахов. Место вообще живописное — карьеры, озеро Имандра, советую съездить.

Трансляции не дождались

Грустно, но Малахов со своими передачами вряд ли когда-нибудь обратит внимание на лыжные соревнования, которые проходят в его родном городе. В частности, на этой неделе. Многие из вас, включая Елену Вяльбе, наверняка с облегчением вздохнули: «Да и слава богу, что не обратит! Желтуха!»

Но телерейтинги показывают, что именно такие шоу люди и смотрят, поэтому внимание с их стороны не помешает. Окей, Малахов в данном случае не более чем образ. Но гонку со статусом чемпионата России хотелось увидеть хоть где-то. На YouTube один из энтузиастов загрузил видео с веб-камеры, наложил чью-то трансляцию на телефон и онлайн-протокол — вот и весь эфир. 2 тысячи человек в прямом эфире следило! Для YouTube это очень прилично. Итоговых просмотров — 10-15 тысяч. Люди просто пялятся в экран, пытаясь рассмотреть черные точки с комментариями любителя. Главный спортивный канал страны в этот момент показывал Континентальную лигу по боулингу. Нет, я тоже люблю шары погонять вечерком в пятницу, но...

Тренировка перед международными стартами

К гонке. Девушки бежали 50 километров — те самые, которые теперь бегают женщины на международном уровне после уравнивания дистанций, так что тренировка очень полезная — если все-таки колеблющаяся FIS решится соблюсти рекомендации МОК и вернуть наших. По крайней мере, стало известно, когда она перестанет колебаться — 24 мая состоится заседание Совета федерации, на котором обсудят решения МОК, рассказали «СЭ» в пресс-службе. Подождем. А пока единственной интригой было, когда рванет Наталья Непряева.

Это произошло совсем не так быстро, как можно было ожидать. Точно не по-устюговски. До 8-го километра почти 70 участниц шли в одной группе, к 15-му километру из них можно было выделить 25 «лидеров» в 7 секундах. Темп был невысок, так что некоторые малоизвестные лыжницы из третьего эшелона даже догоняли головку. В лидерах, кстати, постоянно шла белоруска Анна Королева, которая могла наконец добиться исторического достижения — взять для Белоруссии медаль чемпионата России по лыжам. В биатлоне белорусам удавалось это не раз, а вот в лыжах Королева была близка к медали на «Чемпионских высотах», но до бронзы чуть-чуть не дотянулась.

К исходу обычной марафонской дистанции в 30 километров в группе лидеров остались 12 лыжниц, Непряева спокойно отсиживалась и не рвала жилы — после такого тяжелого сезона объяснимо. Трасса была, кстати, удобоваримой: плюс два градуса после ночных заморозков. Вела пелетон Екатерина Смирнова. А дальше нам остается только посмотреть в онлайн-протокол и поднять брови.

30 км: 1. Крупицкая. 2. Непряева (+0,7). 3. Смирнова (+1,5).

35 км: 1. Непряева. 2. Смирнова (+30,8). 3. Корол?ва (+31,3)

Фото Global Look Press

Сенсация в битве за серебро

Согласитесь, никто не удивлен. Но как она это делает! Объемы работы с Юрием Бородавко позволяют уничтожать всех так даже в апреле! К финишу Непряева привезла всем минуту и пять секунд. А за серебро и бронзу пошла схватка между восемью соперницами — судя по всему, очень зрелищная.

Последней из них шла совсем не звезда Арина Кусургашева из Республики Алтай (нечастый флажок в протоколах). Однако каким-то сверхусилием она вышла во главу группы за 5 километров до финиша и стала реальным претендентом на победу в разборке. За 1,8 км до финиша Арина все еще держалась впереди. Но когда пошла финальная раздача, как это часто бывает, не выдержала. Впрочем, на финише она пятая, а серебро взяла 24-летняя Майя Якунина из Калужской области.

До этого у нее не было ни одной медали взрослых соревнований — только на уровне округов. И сразу серебро на чемпионате России. Это тоже сенсация. Бронзу отобороняла Крупицкая.

В воскресенье в соседнем Мончегорске состоится мужской супермарафон на 70 километров. Стартового протокола пока нет, но ожидается сильный состав — многие остались на Кольском полуострове после финала Кубка России в Кировске.