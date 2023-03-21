«Первое слово Евы — «папа». Как отцовство изменило Александра Большунова

Интервью жены трехкратного олимпийского чемпиона Анны.

В конце августа прошлого года Александр Большунов стал отцом. У него родилась дочь, которую назвали Ева. За этот сезон она вместе с мамой Анной Большуновой посетила уже несколько стартов, в которых участвовал трехкратный олимпийский чемпион. В том числе Анна и Ева прилетели в Тюмень на чемпионат России. После скиатлона, в котором победил Большунов, «СЭ» пообщался с женой лыжника.

Если Саша решил, его не переубедить

— Как у вас дела?

— Когда мы вместе, все прекрасно. Все хорошо. Все выздоровели. Потому что чуть-чуть захворали перед этими гонками. Саша вообще не тренировался. Буквально за два дня до вылета сюда начал на лыжах кататься и в зал ходить.

— Вы летаете всегда с ребенком? Нормально переносит?

— Да. Сейчас уже начинает понимать. Ей, например, спать неудобно, может лежать извиваться. Но сначала вообще легко было. Мы выбрали так, что хотим быть вместе. У нас выбора другого нет.

— Сейчас говорим после скиатлона. Как следили за гонкой?

— Это вообще! Я в конце уже еле сидела. Еще в этот момент Еву кормила. С Олей (женой Ивана Якимушкина. — Прим. «СЭ») смотрели. Как раз ушли с ней, покормили и на финиш пришли. Переживаем, конечно, за него. Но все так сложилось хорошо, в нашу пользу. Конечно, за своего болели. Мы знаем, что они (Большунов и Устюгов. — Прим. «СЭ») оба сильные. Понимали, какой будет финиш. Но до финиша вместе не дотянули.

— После спринта здесь, в Тюмени, Саша сильно расстроился?

— Нет. Конечно, пришел весь такой... Я говорю: «Хватит! Чего расстраиваться? Ты вообще не тренировался. Третье место — это хорошо». И все — он дальше уже не переживал.

— Елена Вяльбе говорила, что надо было пропускать этот спринт.

— Так и есть. Юрий Викторович вообще говорил, что может не бежать весь чемпионат. Опять же, все зависит от самочувствия. Он после болезни всего два дня тренировался. Конечно, все думали, что он даже не выйдет на старт. Я тоже говорила: «Может, не надо?» Он отвечает: «Нет. Мне осталось в сезоне всего шесть-семь гонок. И что теперь — тренироваться? Будет как будет».

— Тяжело в нынешнем сезоне следить за его выступлениями?

— Нет. Есть, конечно, некоторые гонки. В остальном — нормально. Тем более мы всегда рядом. В этом плане — хорошо.

— «Некоторые гонки» — это, например, спринт в Красногорске, когда он столкнулся с Устюговым?

— Да! Мы туда тоже приезжали. Он еще после него говорит: «Я завтра побегу». Даже ничего не стала говорить. Утром проснулся, у него еще отекло все. Спрашивает: «Наверное, не надо?» Отвечаю: «Нет, не надо».

— Его не переубедить, если он решил?

— Да. Никого не будет слушать.

Фото из личного архива Александра Большунова

Лыжник тренируется вместе с дочерью

— В этом сезоне вы вообще везде вместе?

— Почти везде. Первый раз мы поехали, когда ей было два месяца. Причем он улетел в Ханты-Мансийск, где они должны были быть девять дней. Я говорю: «Смысла нет, чтобы ее везти. Она еще маленькая». Потом стало известно, что они в Теи раньше не полетят, поэтому остались еще в Хантах. Я пишу ему вечером: «Саш, мы ночью вылетаем». Он говорит: «В смысле? Ты шутишь, наверное?» Отвечаю: «Нет. Покупаем билет». Когда прилетели в Ханты, он нас встретил и говорит: «До сих пор не могу поверить, что вы взяли и вдвоем прилетели, что ты вообще на такое пошла». Захочешь — полетишь.

— Когда прилетаете, живете вместе?

— Да. В Сочи, например, был номер, что есть гостиная и две спальни. Иногда спали раздельно. В Тюмени вместе живем.

— Его не отвлекают ночные просыпания дочери?

— Нет. Все нормально. Здесь он не встает к ней. А дома — да. Я могу даже не слышать, когда он встает. Она уже не кушает ночью. Просто нужно соску дать или перевернуть. Саша встает и все делает. Бывает, что и утром забирает. Говорит: «Спи». Поэтому когда он дома, для меня отдых. Днем все время ждет, когда она спать ляжет на улице, чтобы с ней побегать, покататься на лыжах. Один часто с ней остается. Я могу уехать без проблем.

— Ева — спокойная?

— Конечно, характер иногда показывает. Но в целом — да. Она не любит, когда кто-то из нас уходит. Он, допустим, с ней сидит, а я куда-то выхожу. Ева сразу начинает плакать. Так же, когда он уходит. Поэтому сейчас сложнее ее с кем-то оставить.

— Есть плюс от того, что этот сезон он проводит в России? То, что вы всегда вместе.

— Да. Это большой плюс. Хотя он говорит, что если бы и международный сезон был, то тоже как-нибудь нас притащил. Но это было бы все равно тяжелее. Сейчас нет такого, чтобы он куда-то пропал и дочь не видит. Для девочки особенно важно, чтобы папа был рядом. Она даже в самолете в первый раз сказала: «Папа».

— Первое слово? В таком возрасте дети обычно еще не начинают говорить.

— Не знаю. Может быть, так получилось как-то. Но здесь она тоже так делала. Он постоянно сидит и говорит ей: «Папа. Папа. Папа». Думаю: «Ладно, пусть папа».

Фото из личного архива Анны Большуновой

Собираюсь ли вернуться в спорт? Пока нет

— Саша переживает, что международного сезона нет?

— Конечно, переживает. Это совсем другое. Но с нами ему все равно легче все дается.

— Вы — терапия для него, да?

— Да. Он вообще все забывает. Когда в начале зимы гонки были каждую неделю, он все равно к нам приезжал. Даже на эти два дня между этапами. Говорит, что вообще не может.

— Если говорить про минусы этого сезона, то это, наверное, повышенное внимание к Саше. В Европе у него все равно больше свободного времени. Согласны?

— Мы привыкли. Я ему всегда говорю: «Вот, ты опять сейчас к болельщикам уйдешь». Он отвечает: «Лучше уж так, чем если бы этого внимания не было».

— Юрий Викторович говорит, что из-за этого он подхватывает болезни.

— Да. Даже в Малиновке мы жили отдельно и на машине приехали, но все равно что-то все подхватили. Этого не избежать.

— Всем показалось, что этой зимой он другой: открытый, улыбающийся.

— Да, есть такое. Конечно, дети меняют. Я не верила раньше. Но сейчас прямо вижу. Он весь такой с ней мягкий.

— Не слишком ли мягкий? Ему же нужна спортивная злость на стартах.

— Нет. Где надо, он жесткий. С этим нормально все.

Фото из личного архива Анны Большуновой

— Вы возвращаться в спорт собираетесь?

— Нет. Пока нет.

— Пока или вообще?

— Вообще. Так, для себя бегала пару раз. Травма спины и вот это все... Я закончила.

— А когда смотрите гонки, не возникает желания?

— Кататься мне охота. По весне люблю. Но он меня вытащил на лыжи зимой, когда было минус 15 градусов. Проехала один круг и сказала: «Нет. Я домой».