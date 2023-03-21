«Если не Устюгов, то кто-то другой составит конкуренцию». Разговор с Александром Большуновым

Эмоции лыжника после гонки с раздельным стартом на чемпионате России.

Чемпионат России-2023. Тюмень

Мужчины, гонка с раздельным стартом, 15 км, свободный стиль

1. Александр Большунов — 34.51,1

2. Антон Тимашов — 12,8

3. Алексей Червоткин — 27,9

Результаты Александр Большунова на чемпионате России в Тюмени пока полностью копируют его места на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке, которые прошли месяц назад. На обоих стартах у Александра бронза в спринте, золото в скиатлоне и разделке. Но последняя победа не далась ему легко. Об этом он рассказал журналистам после финиша 15-километровой гонки свободным стилем.

Трудности в «разделке»

— Какие эмоции от гонки?

— Всё нормально. Выиграл, значит хорошо.

— Червоткин сказал, что ты на лыжи пожаловался.

— У всех так. И Леша тоже сказал. В разделке у всех они с каждым кругом хуже ехали.

— Насколько это помешало?

— Я выиграл. Дотерпел, додержал. Но опасно было. Понимал, что лыжи встают. Хорошо, что все в равных условиях были.

— По ходу гонки так условия поменялись?

— Да. Чуть-чуть потеплее стало. И всё равно тестировали ещё до гонки, было -1. Во время гонки было +1. Маленькое колебание температуры, которое ушло на плюс, помешало.

— А свежий снег тоже помешал?

— Если бы свежего снега не было и пошло на плюс, то лыжи бы ровно сработали.

— Казалось, что все контролируешь, несмотря на трудности?

— Да, все контролировал. Но в концовке пришлось. Это нормально. В конце надо прибавлять. Пришлось потерпеть.

— Ты когда уходил на старт не видел, что Устюгов за тобой пытается удержаться?

— Я знаю, что у него было в планах пробежать быстро первый круг.

— Он всем об этом сказал?

— Нет, не всем. Но у него были такие мысли. Я так понимаю. Если бы он за одиннадцать минут пробежал, то просто нужно было потерпеть второй и третий круг. Но была сложная гонка.

Сергей Устюгов. Фото Global Look Press

Чемпионат России без Устюгова

— Устюгов сказал, что не выступит в оставшихся гонках чемпионата России. Без него будет скучнее?

— Я не знаю. Ребята в разделке составляли конкуренцию. Каждая гонка интересная. Если не Устюгов, то будет кто-то другой составлять конкуренцию. Тот же Леша Червоткин. Есть спортсмены, которые показывают результаты, борются за свои позиции.

— Скиатлон не пересматривал?

— Я не смотрю свои гонки.

— Никогда?

— Не хочу. Если даже и начинаю, то понимаю, что не хочу.

— Это была самая интересная гонка в сезоне.

— Я понимаю, когда бежал, что мы идем параллельно друг другу. Там подъем. Это кайфово, что друг за другом никто не сидит. И идем, кто выиграет, тот выиграет.

— Всем обидно, что в итоге Устюгов упал. И не увидели вашей разборки на финише.

— Я не знал, что он упал. Падение случается не просто так. Это от усталости. Конечно, когда ноги забиваются и становятся тяжелыми — главное устоять. Кто устоял, тот выиграл.

— Идешь по графику Малиновки сейчас?

— Не знаю, посмотрим. Загадывать не будем. Потому что самочувствие разное бывает. Но надеемся, что да.

— Какие задачи минимум и максимум на следующие чемпионаты?

— Да все по ходу. Совсем немного осталось. Три гонки. Тут надо побегать чуть-чуть. Потом немножко отдохнуть. И потом еще чуть-чуть побегать.

— Ты гонку на семьдесят километров в Мончегорск поедешь?

— Скорее нет, чем да. Я бы хотел, но меня кое-куда приглашают.

— Дело в коммерческих марафонах?

— Нет. Дело не в коммерческих марафонах. Дело в человеческих отношениях.

Забег с колясками

Один из хайлайтов этого чемпионата — забег Большунова и Ивана Якимушкина, который шел вне конкурса. После скиатлона лыжники забрали у жен коляски со спящими внутри детьми и понеслись к финишу. Видео забега они выложили в соцсети, но некоторые болельщики возмутились, ведь это выглядело опасным для малышей.

— Жены Ани с дочерью Евой не было на стадионе на разделке?

— Были, они потом ушли. Все по плану.

— Аня что сказала, когда посмотрела в записи видео забега? Это же был опасный номер.

— Нет, все было под контролем. Потому что Ева и Артем спали. И после нашего ускорения они тоже спали. Значит, всё было прекрасно.

— Коляску починили?

— Все четко с ней. Зачем ее чинить? Это профессиональная коляска. Для спорта предназначена. Ее тоже можно на лыжи. Но это коляска для бега. А другая моя коляска — ее можно и на лыжи, и к велосипеду. Она в жестком корпусе. Ты как в болиде «Формулы-1» сидишь.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

— Стоит ждать аттракционов от папы?

— А как? Если есть такая возможность.

— К велику тоже будешь ее пристегивать?

— Но не на такие серьезные тренировки. Я как-то разговаривал с Юрием Викторовичем (Бородавко). Он сказал: «Не, не надо, Сань! Ты так со спуска едешь, что я на машине не могу догнать. Не надо ее к велосипеду».