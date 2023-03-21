Биатлонистки стали звездами на лыжном чемпионате России. Но Вяльбе не понравились их движения

Елизавета Каплина и Екатерина Носкова финишировали за пределами топ-20.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени

Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль

1. Екатерина Смирнова — 26.09,9

2. Алина Пеклецова — 2,1

3. Елизавета Пантрина — 11,5...

21. Екатерина Носкова — 1.35,6

33. Елизавета Каплина — 2.13,7

Биатлонистки сборной России Елизавета Каплина и Екатерина Носкова с одобрения тренера Артема Истомина решили пойти в этом сезоне на эксперимент и выступить в одной гонке лыжного чемпионата страны. Выбор был небольшой, так как нужно было выбрать старт с более знакомым коньком. Из личных дисциплин в расписании чемпионата имелась только одна гонка — разделка на 10 километров.

Внимание к девушкам было повышенным. Всем было интересно, какое место в итоге займут Каплина и Носкова. Смогут ли они заехать в топ-10? А, может, вообще выиграть? Тем более в гонке не участвовали лидеры российских лыж — Наталья Непряева, Вероника Степанова и Юлия Ступак.

Но о попадании в десятку биатлонисткам оставалось только мечтать. 21 место Носковой и 33-е Каплиной с приличным отставанием от победителя Екатерины Смирновой. Выступление девушек не впечатлило президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе:

— Ничего про них не скажу. Мне они по движению не понравились. А так — тренеры пускай сами с ними разбираются.

— Достаточно высоко они в протоколе, разве нет? Все-таки они целенаправленно не готовились к этому чемпионату.

— Я думаю, что с учетом того, что наши лидеры не стартовали, полторы минуты на десятке — это много. Если они являются лидерами у себя в команде, это многовато. Это мое личное мнение. В разделке было сложное скольжение. Это тоже сказалось.

Носкова: Рассчитывала проиграть меньше минуты

Екатерина Носкова перед стартом говорила, что надеется попасть в топ-6. Поэтому явно была расстроена после финиша.

— Ты знаешь, что сегодня выполнила норматив мастер спорта по лыжам?

— Супер! Хоть что-то хорошее в этой гонке произошло.

— А все остальное было плохим?

— Немного на другое свое состояние и трассы рассчитывала. Но получилось, как получилось, это опыт. Было интересно поучаствовать. Спасибо Елене Валерьевне и всем, кто принял участие в том, чтобы мы смогли выступить. Было классно соревноваться с лучшими лыжниками, но сегодня мы им конкуренцию не смогли составить, может, в следующий раз.

— Артем Истомин еще до того, как вы стартовали, какие-то ожидания были от вас?

— Нет, Артем Евгеньевич вообще никаких ожиданий не озвучивал. Может, внутри себя. Нас он больше тактически настраивал на гонку, чтобы мы правильно разломились, технически прошли грамотно.

— Получилось?

— В принципе да, разложиться получилось. Смогла отработать, как мы обговаривали, последние 2-3 километра. У меня не пошел спад, смогла удержать скорость. По тактике я довольна, как прошла.

— Кто кроме мужа помогал здесь?

— У нас здесь сервисер из Ханты-Мансийской команды, из Красноярска еще помогал. Лыжи работали хорошо.

— По волнению есть отличия перед стартом в биатлоне и лыжах?

— Так это что-то новое, то перед лыжной гонкой волновалась. Но потом взяла себя в руки и сказала: «Вот лыжи, палки. Беги! Ты сто раз это делала». Как-то удалось себя успокоить.

Екатерина Носкова. Фото Global Look Press

— Не искала перед стартом, где проходить материальный контроль?

— Нет. Я это заранее обдумала: «Так. Пристрелки нет. Ремня нет. Материальный контроль проходить не надо».

— Интерес со стороны публики сыграл в плюс или в минус?

— Внимание много было. Но не скажу, что повлияло на мой настрой.

— Впечатлили лыжницы своими навыками?

— Да. Дистанция 10 километров — довольна специфичная для нас, нет рубежей. Мы немножко в другом темпе бежим в биатлоне, скидываем скорость перед стрельбищем, а в лыжах надо всю дистанцию работать. Специфика другая. К этому нужно быть готовым.

— Побежишь командный спринт?

— Нет. Надо поберечь силы на свой чемпионат.

— Расстроило, что Наталья Непряева не бежала в этой гонке?

— Я в стартовом городке узнала. Спросила: «Кто лидирует? Сколько Наташа выигрывает?» Мне сказали, что она не бежит. Удивилась. Видимо, не очень хорошо себя чувствует. Здоровья ей.

— Полторы минуты — это большое для тебя отставание?

— Многовато, конечно. Рассчитывала меньше минуты проиграть.

Каплина: Здесь лучшие лыжницы мира

Елизавета Каплина выглядела после финиша радостнее подруги по команде.

— В принципе, довольна. Не своим, конечно, результатом. Конечно, была не такая высокая скорость. Но рада тем, как разложилась по дистанции. Это было сложно все в голове прокрутить, как проходить спуски и подъемы, как бежать, насколько частей разбить дистанцию. Тяжелый момент. Потому что в биатлоне круги маленькие, в основном настраиваемся на стрельбу. И уже от нее отталкиваемся. Я постаралась все учесть и сложить в одно.

— Биатлонные тренеры говорили, что если бы не болезнь, то можно было бы ожидать от тебя попадание в десятку.

— Да, заболела в Чайковском. Последствия до сих пор разгребаю. Здесь в Тюмени на Кубке Содружества почувствовала себя лучше. Хотела уже выйти на свои легкие состояния. Но немножко не получилось. Вылезли проблемы со спиной. Накануне на тренировке кольнуло поясницу. Так что хорошо, что доехала. На этом мой чемпионат по лыжным гонкам заканчивается. Буду готовиться к своему чемпионату России.

— Не жалеешь, что вышла на гонку, учитывая состояние? Может это сказаться на выступлении на биатлонном чемпионате?

— Нет. Мы с тренером все обсуждаем, контролируем. Это были гонки для того, чтобы посмотреть, как думать в лыжных соревнованиях: как проходить трассу, как чувствовать. Это хороший опыт. Мне очень понравилось. Плюсик в мою копилку.

— Юрий Бородавко сказал, что никакой конкуренции от биатлонисток мы не ждем. Это могло вас завести?

— Если честно, не видела это интервью. Они же готовились к этим стартам. А мы готовимся к своему чемпионату. Поэтому нет, не задевает. Здесь лучшие лыжницы мира, которые показывают отличные результаты. Мы будем только стремиться показывать лучший результат.

Елизавета Каплина. Фото Global Look Press

— Сколько вы готовились к лыжному чемпионату?

— Если честно, мы целенаправленно не готовились. Мы после Кубка Содружества были на сборе к своим стартам, стреляли. Сделали две работы перед лыжной гонкой и побежали.

— Не подбивала кого-нибудь сделать обратный ход — из лыжных гонок в биатлон?

— Нет. Мы с девчонками не так сильно общаемся. Конечно, стараемся поддерживать связь. В основном с группой Егора Сорина. Мы были в феврале на сборе, где Настя Прокофьева брала мою винтовку, покаталась немножечко, даже постреляла. Сказала, что это очень тяжело. Вероника Степанова тоже хотела попробовать. Если они за, то мы тоже за. Научим. Хотя нам тоже еще надо научиться стрелять. Попробовать дадим.

— Не хотелось на стрельбище забежать в этой гонке?

— Нет. Когда поехала на второй круг, то подумала: «Блин, еще что ли один круг такой?» Потом собралась с мыслями. Хорошо, что бежали в конце. Знали, какие мы бежим. Можно было где-то поднажать. Но девчонки очень сильные. Это их работа. Мы получили опыт.

— Лыжницы не подкалывали вас?

— Нет. Все дружелюбно относились. Не видела такого, что зачем вы сюда приехали. Наоборот говорили, что прикольно посмотреть, как вы будете смотреться на нашем фоне. В основном теплый был прием.