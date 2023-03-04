«У норвежцев политизированные спортсмены, там цензура. У нас никто не запрещает говорить». Мнение Бородавко

Интервью со старшим тренером сборной России по лыжным гонкам.

Юрий Бородавко предсказуемо один из самых популярных тренеров на «Чемпионских высотах» и среди зрителей, и среди журналистов. Удивительно, но до Малиновки даже добралась немецкая съемочная группа — и передо мной они допрашивали наставника о нейтральном статусе, и том, будут ли спортсмены подписывать декларацию о специальной военной операции. Бородавко назвал это принуждением к предательству и сказал, что такая постановка вопроса недопустима. А затем даже удивился, что иностранные журналисты вообще в России остались — мол, многих редакции сами разворачивают и вывозят.

После любезного разговора с немцами российский тренер согласился ответить на несколько вопросов «СЭ».

Спортсмены — не грибы, они не растут в лесу

— Юрий Викторович, в эстафете Артем Мальцев финишировал с флагом. Насколько помню, вам не очень такое нравится — или я не прав?

— Да, это неправильно, на мой взгляд. Мы и так находимся в России, все выступаем за Россию, и флаг российский... Это же не какая-то политическая акция. Я не очень приветствую это, хотя и понимаю.

— Александр Большунов предложил за этапы медали вручать, он же свой забег выиграл, а команда шестая. Как вам?

— Санек всегда оригинальный. (Смеется) Смешно, конечно. Команда — она и есть команда, это такой вид программы, не индивидуальный. Это была шутка с его стороны. Просто Саша шутит с серьезным лицом, и иногда некоторые не понимают, где юмор, а где нет.

— Елена Вяльбе сказала, что приглашала на российские соревнования иностранные сборные, вплоть до иранцев. Вам бы интересно было посмотреть на иранцев на лыжне?

— Хочется приглашать сильнейших, не статистов. Мы в декабре отправляли спортсменов в Китай — лыжные гонки превратились в шоу и контрольный забег наших, они не несли соревновательной смысловой нагрузки. Не будет никакой конкуренции, люди в самом начале развития лыжного спорта вообще, не говоря о спорте высших достижений, где на кону каждая секунда.

— Так может, им помочь надо? Приедет к вам посланник из такой страны и скажет: «Юрий Викторович, вот контракт, помогите». Не согласитесь?

— Кроме Юрия Викторовича есть еще много специалистов, которые знают, как это сделать. В таких случаях нужно расширять инфраструктуру, повышать вовлеченность в лыжный спорт, больше детей звать, и только лет через 10-15 что-то заработает. Спортсмены не грибы, они в лесу не растут после дождичка. Их нужно выращивать, и должна работать целая система.

Я благодарен судьбе и Господу за то, что он дал мне возможность работать с такими сильными спортсменами. У меня есть определенные обязательства перед ними, я хочу с ними продолжить работу дальше и готовиться к Олимпиаде 2026 года.

Хотелось бы встретиться с норвежцами наедине, поговорить напрямую

— А если пригласить норвежцев? Понятен их ответ, но как жест доброй воли.

— Норвегия на сегодняшний день недружественная нам страна. И они ведут по отношению к нам очень агрессивную политику. Мне больше понравилось предложение Юли Ступак — встретиться и обсудить ситуацию с их спортсменами. Они очень все закрытые и политизированные, и у них существует жесткая цензура. На больших соревнованиях, чемпионате мира, Олимпийских играх у них есть пресс-атташе, без которого они не имеют права дать ни одного интервью. Он все время держит все под контролем, их корректирует, подсказывает, что нужно отвечать.

Хотелось бы встретиться наедине со спортсменами, чтобы и рассказать нашу позицию, и спросить их мнение про нас. По крайней мере, чтобы они не куда-то в пустоту говорили и задавали вопросы, а чтобы они могли спросить напрямую у нас, а мы могли ответить им. И наоборот, они могли ответить нам. Чтобы появилась ясность и понимание.

Юрий Бородавко и Александр Большунов. Фото Global Look Press

— Будет странно, если я не спрошу — а у нас цензуры нет?

— Да, конечно, цензура есть, и корпоративная этика. Но у нас никто не запрещает никому ничего говорить. Все равно у нас все высказываются, если вы посмотрите — здесь спортсмены дают интервью, у всех очень разноплановые мнения. Это говорит о том, что каждый говорит все, что думает. Нет человека, который бы отслеживал и указывал, что отвечать и что не говорить. Нет санкционных мер к спортсменам, которые как-то высказались. Как существует в Норвегии, когда после выступления Астрид Якобсен на человека набросились. И непонятно, как она будет жить дальше.

Федерация думает о формате туров

— Если помечтать о новых форматах — мы можем рассчитывать на проведение тура в России в стиле «Тур де ски», городские гонки, что-то еще?

— Турниры однозначно нужно развивать, «Тур де ски» — хорошее решение, одна из возможных форм. Городские спринты — да, тоже могут быть нужны в плане смотрибельности для зрителя. Но надо учитывать, что теряется спортивная составляющая, поскольку спринт должен проводиться на рельефе, чтобы было где посоревноваться.

— Воробьевы горы не подходят?

— Там очень сложно. В принципе возможно, но для зрителей проблематично. Я бы отделил шоу от спортивной части.

— Но о туре вы думаете, есть наметки?

— Да, федерация думает об этом, Елена Валерьевна уже предложила провести мини-тур здесь, в Малиновке, на одном из этапов Кубка России с использованием горнолыжного подъема. Почему нет? Это будет красиво смотреться.