Биатлонистка Носкова взяла серебро на лыжном чемпионате России! Вяльбе счастлива

Сегодня, 13:45
Чемпионат России. Командный спринт
Мужчины
1. Александр Терентьев/Александр Большунов (Архангельская область) — 23.25,2
2. Антон Тимашов/Иван Горбунов (Татарстан-1) — 01,3
3. Иван Якимушкин/Евгений Белов (Тюменская область-3) — 08,1
Женщины
1. Екатерина Смирнова/Елизавета Пантрина (Тюменская область-1) — 26.40,1
2. Алена Перевозчикова/Екатерина Носкова (ХМАО-Югра-1) — 18,4
3. Ольга Царева/Юлия Ступак (Республика Коми-1) — 32,9
После женской гонки с раздельного старта на лыжном чемпионате России, в которой Елизавета Каплина и Екатерина Носкова финишировали за пределами топ-20, Елена Вяльбе подвела для биатлонисток неприятный итог: «Мне они по движениям не понравились», — сказала Вяльбе.
Однако Носкову эти слова не остановили и даже раззадорили. Она решила участвовать в командной гонке в паре с Аленой Перевозчиковой. Девушки не просто отобрались в финал, а заняли в прологе первое место. Благодаря этому Екатерина поверила, что может взять медаль, что в итоге и удалось — серебро!
— Эмоции самые положительные! — говорит Носкова. — Мы не были фаворитами, на нас никто не ставил, даже не рассматривали, что мы за что-то там можем бороться, но, когда мы пробежали квалификацию, много кто подошел и сказал: «Вы сегодня однозначно будете бороться за медали». Конечно, фаворитами была Тюменская область, они это доказали. Но мы взяли серебро, это отличный результат. Я счастлива и довольна. Даже не могу пока описать, что полностью испытываю. Наверное, от того, что этот результат не для всех был неожиданным.
— Это один из самых ярких моментов за сезон?
— Однозначно! Лыжные гонки — не специфичный вид для нас. Накануне я выполнила мастера спорта по лыжным гонкам. А сейчас мы взяли медаль. Считаю, что соревнования прошли очень классно!
— Командный спринт наиболее близок к биатлону?
— Не совсем, но для меня более близок, потому что у меня довольно развиты взрывные качества, что нужно для командного спринта. У меня давно есть желание и мысль пробежать классический спринт. Вроде на следующем чемпионате России по лыжным гонкам будет. Думаю поучаствовать.
— Готовы продолжать в лыжах?
— Пробовать свои силы по возможности хотелось бы. Я понимала, что за шестерку возможно бороться. Про медаль не думала, но после пролога да, понимала, что возможно, если лыжи не подведут.
— Как распределяли, кто побежит первым, вторым?
— Распределяли тренеры. Старший тренер Турышев позвонил нашему тренеру, Истомину, видимо, спросил, как я по спринтерским качествам. Артем Евгеньевич знает, что я неплохо себя чувствую именно в таких гонках, где нужна взрывная быстрота. На тренировках себя хорошо проявляю. Сказал, что можно меня ставить на второй этап. Накануне пришла после гонки, после заминки мне сказали: «Завтра с Аленой бежите, ты — второй этап».
— Носкова — молодец! — улыбается Вяльбе. — Видно было, что она еще не очень такую тактику понимает. У нас редко на первом этапе отрываются. Она сделала задел.
— Для вас неожиданно было, что она стала второй?
— Это спринтерская дистанция, несмотря на то что 1700 метров. Думаю, что и для них это было неожиданно. Я рада. На самом деле ничего против биатлонистов никогда не имела и не имею. Просто не так хорошо знаю спортсменов.
— Говорят, что этот формат гонки им подходит, потому что между этапами ты отдыхаешь. В биатлоне же есть перерывы на стрельбу.
— Да, понимаю. Но все равно это нечто другое. Они же так долго не стоят на стрельбище.
— Вы накануне сказали, что движения биатлонисток не понравились. Носкова сказала, что эти слова ее раззадорили.
— Супер! Я даже рада. Я же не специалист. Думала, что, если они соревнуются без винтовки, значит, должна быть какая-то легкость. Я эту легкость не увидела. Может, давно не соревновались. Это тоже важно. Накануне продышалась, сейчас по-другому. Реально первые два своих круга она летела. Конечно, устала. Это было видно. Но здесь очень тяжелый круг. Это все отмечают.
Поддержала Носкову и олимпийская чемпионка Юлия Ступак, которая финишировала за биатлонисткой, завоевав лишь бронзу.
— Что думаешь о Екатерине Носковой? Удивила вас? — вопрос к Ступак.
— На самом деле молодец. Было много людей, которые говорили: «Зачем они вообще пришли?» Мне, наоборот, нравится такая тема, очень много внимания сфокусировано на этом комплексе.
Неважно, мы тут бегаем или к нам присоединяются. Главное, эта движуха, что есть интерес. Девчонки огромные молодцы, что не побоялись какого-то хейта со стороны. В результате у человека из другого вида спорта есть медаль.
— Ты когда-нибудь в своей карьере проигрывала биатлонисткам на официальных стартах?
— Это было на фестивале Blink. Мы бежали, там было много топовых биатлонистов из разных стран: Италии, Норвегии. Они шевелятся дай бог каждому. То есть это прям очень хороший уровень.
Мужской командный спринт прошел без особых сюрпризов. Ожидаемо на первом месте оказалась сборная Архангельской области, которую представляли два Александра — Большунов и Терентьев. Но гонка не далась им просто. Сан Саныч уходил на последний этап только третьим, поэтому пришлось бороться до последних метров. Вяльбе объяснила это тем, что Терентьев сейчас не в форме. Но и Большунову было тяжело.
— Самочувствие в прологе было очень сложное, — говорит Большунов. — Я немного расстроился, что так тяжело было. Видимо, устал после прошедших гонок. Они идут подряд. Везде стараешься выкладываться. В разделке пришлось поработать. Перебрал накануне. Организм не успел восстановиться. Но в финале командного спринта уже получше было. Размялся в прологе.
— То есть в прологе не экономил силы?
— Нет. Прямо тяжело было. Даже на разминке вышел и понял, что тяжко будет.
— Лыжи в командном спринте как себя вели?
— Лыжи идеально отработали. Сделали работу над ошибками. Думаю, что лучше и лучше будет.
— Елена Вяльбе говорила, что Терентьев не в лучшей форме. Согласны?
— Сложно. Я после финиша ему говорю: «Давай ускоримся». Обычно он на таком коротком ускорении выигрывает у меня несколько метров. Сейчас видно, что он устал.
— Зачем вы решили ускориться?
— Порадовать публику. Почему нет? Если есть такая возможность. Интересно же.