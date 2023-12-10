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Кубок мира

Сегодня, 13:32

Амундсен выиграл гонку на 10 км раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжам

Руслан Минаев
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Лыжник Харальд Амундсен выиграл гонку на 10 км раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Норвежец показал время 23 минуты 36,1 секунды.

В тройке финишировал его соотечественники Симен Крюгер (отставание от лидера на 8,1 секунды) и Дидрик Тонсет (+14,3).

Йоханнес Клебо завершил гонку на 7-м месте (+43,9).

С полным списком можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

3-й этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 23.36,1

2. Симен Крюгер (Норвегия) +8,1

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) +14,3

4. Ивер Андерсен (Норвегия) +18,9

5. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +38,8

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +42,2

7. Йоханнес Клебо (Норвегия) +43,9

8. Фридрих Мох (Германия) +51,1

9. Пол Голберг (Норвегия) +1.01,4

10. Реми Линдхольм (Финляндия) +1.04,9

Дидрик Тонсет
Йоханнес Клебо
Симен Крюгер
Харальд Амундсен
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