Амундсен выиграл гонку на 10 км раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжам

Сегодня, 13:32
Лыжник Харальд Амундсен выиграл гонку на 10 км раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Норвежец показал время 23 минуты 36,1 секунды.
В тройке финишировал его соотечественники Симен Крюгер (отставание от лидера на 8,1 секунды) и Дидрик Тонсет (+14,3).
Йоханнес Клебо завершил гонку на 7-м месте (+43,9).
С полным списком можно ознакомиться на сайте «СЭ».
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
3-й этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 23.36,1
2. Симен Крюгер (Норвегия) +8,1
3. Дидрик Тонсет (Норвегия) +14,3
4. Ивер Андерсен (Норвегия) +18,9
5. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +38,8
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +42,2
7. Йоханнес Клебо (Норвегия) +43,9
8. Фридрих Мох (Германия) +51,1
9. Пол Голберг (Норвегия) +1.01,4
10. Реми Линдхольм (Финляндия) +1.04,9