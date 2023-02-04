Девятьяров считает, что МОК ставит российских спортсменов в положение провинившихся школьников

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров-старший высказался о выдвигаемых Международным олимпийским комитетом (МОК) условиях возвращения россиян на международные соревнования.

«Все это мы уже проходили на Олимпиаде в Пхенчхане, когда российских спортсменов допускали на основе неких приглашений, хотя четких критериев не существовало. Российские спортсмены выступают в роли нашкодивших школьников, которых поставили в угол: вернуться в класс они могут, только когда исправятся. Как в детском саду или в начальных классах», — приводит ТАСС слова Девятьярова.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.