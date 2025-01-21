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Сегодня, 21:10

Свищев — о заявлении FIS про допуск россиян на международную арену: «Метод пока что только слова»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохана Элиаша, выступившего за допуск россиян на международные турниры.

— Здесь от слов к делу бы перейти. Еще два месяца назад он говорил совершенно другие вещи — что не будут допускать, мы слышали ограничительные высказывания отдельных иностранных спортсменов, тренеров и президентов национальных лыжных федераций. Вот такая оголтелая российская пропаганда была. Кто мешает Элиашу как президенту принять решение и допустить?

Метод пока что только слова, если так и случится, это будет совершенно справедливая и необходимая мера допускать наших спортсменов. Наши лыжники — одни из самых мощных и конкурентных спортсменов во всем мире, поэтому не всем международным федерациям будет это нравиться. Сейчас президент лыжной федерации является также и кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета, и я думаю, то, что он сейчас заявил, — это один из его предвыборных лозунгов, скажем так.

— Есть ли здесь влияние ситуации с Трампом?

— Он посмотрел, как сейчас в Америке избирался президент США. Одним из его обещаний было закончить конфликт за один день, мир установить и так далее. Элиаш подумал: «Трампа избрали, может, и меня так изберут?»

Самое главное — чтобы наших ребят допустили, поэтому пусть обещает кому угодно, пусть говорит что угодно. Допустите спортсменов, и все, не надо далеко ходить, не надо никого ждать. Если у него есть как у президента Международной лыжной федерации желание, то этот вопрос надо поднять на исполком. В этой федерации не одни лыжные гонки, там еще прыжки с трамплина, двоеборье, сноуборд, горные лыжи — это практически 50 процентов дисциплин зимних, поэтому это очень важная федерация, — сказал Свищев.

Ранее Элиаш сообщил, что выступает за то, чтобы допускать российских спортсменов в нейтральном статусе, как это было на летней Олимпиаде в Париже. Он заявил, что российские атлеты, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за деятельность правительства.

Вероника Ольшукова

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Свищев
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