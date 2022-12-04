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Кубок мира

Сегодня, 13:47

Фрида Карлссон выиграла женский масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Иван Торопцев
Корреспондент
Фрида Карлссон.
Фото Reuters
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Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла женский масс-старт классическим стилем на втором этапе Кубка мира-2022/23 в Лиллехаммере (Норвегия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 53 минуты и 51,9 секунды. Второе место заняла норвежка Тирил Венг (отставание +0,6 секунды), на третьей строчке — шведка Эбба Андерсон (+1,2).

В воскресенье, 4 декабря пройдет заключительная гонка этапа в Лиллехаммере — мужской масс-старт классическим стилем на 20 километров. Начало — в 15.00 (мск).

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Бейтостолене (Норвегия) с 9 по 11 декабря.

Сборная Швеции по лыжным гонкам
Фрида Карлссон
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