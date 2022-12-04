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Кубок мира

Сегодня, 15:53

Голберг выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Клебо пропустил гонку из-за болезни

Иван Торопцев
Корреспондент
Пол Голберг.
Фото Reuters
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Норвежский лыжник Пол Голберг выиграл мужской масс-старт на 20 километров классическим стилем на втором этапе Кубка мира-2022/23 в Лиллехаммере (Норвегия).

Спортсмен преодолел дистанцию за 48 минут и 14,5 секунды.

Пьедестал по итогам гонки полностью заняли норвежцы: вторым стал Шур Рете (отставание +0,9 секунды), на третьей строчке — Мартин Ньенген (+1,1).

Йоханнес Клебо пропустил масс-старт из-за болезни.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Бейтостолене (Норвегия) с 9 по 11 декабря.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Пол Голберг
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Фрида Карлссон выиграла женский масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере