Голберг выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Клебо пропустил гонку из-за болезни

Норвежский лыжник Пол Голберг выиграл мужской масс-старт на 20 километров классическим стилем на втором этапе Кубка мира-2022/23 в Лиллехаммере (Норвегия).

Спортсмен преодолел дистанцию за 48 минут и 14,5 секунды.

Пьедестал по итогам гонки полностью заняли норвежцы: вторым стал Шур Рете (отставание +0,9 секунды), на третьей строчке — Мартин Ньенген (+1,1).

Йоханнес Клебо пропустил масс-старт из-за болезни.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Бейтостолене (Норвегия) с 9 по 11 декабря.