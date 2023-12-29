Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 13:05

Итальянская биатлонистка Вирер пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пропустит четвертый этап Кубка мира в Обрехофе (Германия), сообщает Итальянская федерация зимних видов спорта.

«Вирер окончательно оправилась от гриппа, который сильно подкосил ее выступление в первой части сезона, и по согласованию с техническим персоналом решила пропустить этот этап, чтобы усилить тренировки и выйти на старт следующих этапов в своей обычной соревновательной форме», — говорится в заявлении федерации.

33-летняя Вирер из-за болезни пропустила две гонки на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде. В сезоне-2023/24 лучшим результатом итальянки пока является 14-е место в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде.

Четвертый этап Кубка мира пройдет с 4 по 7 января в Обрехофе. Женщины первую гонку проведут 5 января. Это будет спринт на 7,5 км.

Сборная Италии по биатлону
Доротея Вирер
0
Читайте также
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Клебо победил в индивидуальной гонке на 10 км на Кубке мира в Норвегии