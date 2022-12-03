Кершоу: «В отсутствие россиян Кубок мира превратился в норвежский турнир «Большого шлема»

Канадский лыжник Девон Кершоу объяснил, почему лыжные гонки вскоре рискуют потерять популярность.

«С точки зрения мужчин наблюдается полное доминирование, раньше я такого не видел. Но это не проблема Норвегии, это проблема международных лыжных гонок. Когда россияне перестали выходить на старт, Кубок мира превратился в норвежский турнир «Большого шлема». Другие нации очень далеки по уровню.

Думаю, кому-то сейчас очень не хватает Германии, которая была невероятно сильна 15 лет назад. Французы тоже немного бодались с норвежцами. У нас больше нет Венсана Витоза и Мориса Монифика — постарели. Через пару лет нам будет очень сложно привлекать спонсоров и поддерживать интерес к нашему виду спорта», — приводит слова Кершоу NRK.

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

Лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.