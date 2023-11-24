Клебо финишировал третьим в спринте в первом этапе Кубка мира, лидер — норвежец Вальнес

Норвежский лыжник Эрик Вальнес стал победителем в спринте классическим стилем на первом этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Он показал время 2 минуты 37,96 секунды.

В тройке финишировал француз Ришар Жув, отстав от лидера на 0,83 секунды и новрежец Йоханнес Клебо — +1,70 секунды.

Лыжные гонки

Кубок мира. 1-й этап. (Рука, Финляндия)

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37,96

2. Ришар Жув (Франция) +0,83

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,70

4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,40

5. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +8,45

Швед Грате занял первое место в квалификации спринта на этапе Кубка мира, Клебо — четвертый