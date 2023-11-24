Сегодня, 17:54
Норвежский лыжник Эрик Вальнес стал победителем в спринте классическим стилем на первом этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Он показал время 2 минуты 37,96 секунды.
В тройке финишировал француз Ришар Жув, отстав от лидера на 0,83 секунды и новрежец Йоханнес Клебо — +1,70 секунды.
Лыжные гонки
Кубок мира. 1-й этап. (Рука, Финляндия)
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37,96
2. Ришар Жув (Франция) +0,83
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,70
4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,40
5. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +8,45
Швед Грате занял первое место в квалификации спринта на этапе Кубка мира, Клебо — четвертый