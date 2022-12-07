Клебо не выступит на третьем этапе Кубка мира из-за болезни

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не сможет выступить на третьем этапе Кубка мира из-за болезни, сообщает NRK. Характер заболевания 26-летнего норвежца не уточняется.

В спринте Клебо заменит Пол Треан Ауне. В индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км вместо олимпийского чемпиона выступит Харальд Эстберг Амундсен.

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Клебо жил в коттедже отдельно от сборной из-за вспышки коронавируса.

Третий этап Кубка мира пройдет в норвежском Бейтостолене с 9 по 11 декабря.