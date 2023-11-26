Клебо не выступит на втором этапе Кубка мира в Швеции

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что из-за нынешней формы решил отказаться от участия во втором этапе Кубка мира в Елливаре.

«Я поеду домой и в Елливаре меня не будет. Я должен тренироваться. Мое участие в первом этапе и так висело на волоске, так что это действительно гвоздь в крышку гроба», — цитирует Клебо TV2.

Сегодня, 26 ноября, на первом этапе Кубка мира в Руке Клебо занял 21-е место в гонке на 20 км свободным стилем. В начале ноября 27-летний спортсмен перенес коронавирус.