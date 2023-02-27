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Кубок мира

Сегодня, 15:31

Клебо отреагировал на предложение сократить число норвежцев на этапах Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шестикратный чемпион мира Йоханнес Клебо поддержал дискуссию о сокращении квот для норвежских лыжников на Кубке мира.

«Наверное, немало тех, кто хотел бы таким способом изменить конкуренцию. В такой сильной команде, как наша, порой не хватает места не менее крепким, подготовленным лыжникам, которые вынуждены выступать на домашних стартах и отбираться в состав национальной команды.

Думаю, что те знания, что накоплены в Норвегии, наш передовой опыт могли бы помочь другим командам в развитии. Но и мы тоже учимся у других стран. Чтобы расти, нужно обмениваться лучшими практиками.

На мой взгляд, можно организовывать встречи, дискуссии. Например, я бы предложил в конце сезона устроить встречу с участием спортсменов, чтобы выслушать их комментарии, предложения в том числе и по заданному вопросу», — приводит слова Клебо «Лыжный спорт».

Норвегия лидирует в общем зачете Кубка наций-2022/23 с 12955 очками. На втором месте Швеция (8141), на третьем - Финляндия (6847).

Источник: https://www.skisport.ru/news/blog_kondrashov/112749/
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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