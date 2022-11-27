Клебо победил в гонке преследования на 20 км на первом этапе Кубка мира в Руке

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира-2022/23 в Руке. Его результат 45 минут 30,6 секунды.

Вторым в гонке стал норвежец Пол Гульберг (+0,7), третий — Калле Халварссон из Швеции (+1,0).

Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки

Кубок мира

1-й этап, Рука (Финляндия)

Гонка преследования, свободный стиль, 20 км

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 45.30,6

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,7 секунды

3. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,0

4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,3

5. Вильям Порома (Швеция) + 2,1

6. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) + 2,9.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 3,7

8. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 4,5

9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 5,5

10. Фридрих Мох (Германия) — 8,7