Клебо победил в индивидуальной гонке на 10 км на Кубке мира в Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем 10-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). Он показал время 24 минуты 43,1 секунды.

Вторым финишировал его соотечественник Пол Голберг, отставший от лидера на 17,7 секунды. Тройку сильнейших замкнул еще один норвежец Хенрик Деннестад с отставанием 21,1 секунды.

Лыжные гонки

Кубок мира. 4-й этап, Тронхейм (Норвегия)

Индивидуальная гонка, 10 км (К), мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 24.43,1

2. Пол Голберг (Норвегия) +17,7

3. Хенрик Деннестад (Норвегия) +21,1.