Клебо победил в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам

17 марта, 17:42
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем мужского масс-старта свободным стилем на 20 км в рамках заключительного этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
Второе и третье место также заняли норвежцы Йеран Тефре и Мартин Левстрем Нюэнгет. Лыжники уступили Клебо на финише 0,4 секунды и 2,2 секунды соответственно.
Лыжные гонки. Кубок мира. 15-й этап, Фалун
Мужчины. Масс-старт, свободный стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 47.06,4
2. Йеран Тефре (Норвегия) — отставание 0,4 секунды
3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — +2,2