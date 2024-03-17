Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

17 марта, 17:42

Клебо победил в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Виктория Кравченко
Йоханнес Клебо.
Фото AFP
Telegram Дзен

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем мужского масс-старта свободным стилем на 20 км в рамках заключительного этапа Кубка мира в шведском Фалуне.

Второе и третье место также заняли норвежцы Йеран Тефре и Мартин Левстрем Нюэнгет. Лыжники уступили Клебо на финише 0,4 секунды и 2,2 секунды соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира. 15-й этап, Фалун

Мужчины. Масс-старт, свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 47.06,4
2. Йеран Тефре (Норвегия) — отставание 0,4 секунды
3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — +2,2

Йоханнес Клебо
3
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диггинс стала победительницей общего зачета Кубка мира

Амундсен впервые выиграл Кубок мира по лыжным гонкам, обойдя Клебо