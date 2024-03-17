Клебо победил в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем мужского масс-старта свободным стилем на 20 км в рамках заключительного этапа Кубка мира в шведском Фалуне.

Второе и третье место также заняли норвежцы Йеран Тефре и Мартин Левстрем Нюэнгет. Лыжники уступили Клебо на финише 0,4 секунды и 2,2 секунды соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира. 15-й этап, Фалун

Мужчины. Масс-старт, свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 47.06,4

2. Йеран Тефре (Норвегия) — отставание 0,4 секунды

3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — +2,2