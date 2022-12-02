Клебо рассказал, что живет отдельно от сборной Норвегии из-за вспышки коронавируса в команде

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал TV2, что из-за вспышки коронавируса в норвежской команде живет в коттедже отдельно от сборной.

Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам, который завершится 4 декабря.

На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Клебо выиграл спринт классическим стилем, гонку с промежуточным стартом классическим стилем и гонку преследования свободным стилем.

Российские лыжники не принимают участия в соревнованиях. Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян на сезон-2022/23.