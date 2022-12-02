Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 11:52

Клебо рассказал, что живет отдельно от сборной Норвегии из-за вспышки коронавируса в команде

Алина Савинова
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал TV2, что из-за вспышки коронавируса в норвежской команде живет в коттедже отдельно от сборной.

Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам, который завершится 4 декабря.

На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Клебо выиграл спринт классическим стилем, гонку с промежуточным стартом классическим стилем и гонку преследования свободным стилем.

Российские лыжники не принимают участия в соревнованиях. Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян на сезон-2022/23.

Йоханнес Клебо
3
0
Читайте также
Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии
«Делал уколы в ноги каждый вечер». Как Месси боролся с дефицитом гормона роста
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Клебо победил в гонке преследования на 20 км на первом этапе Кубка мира в Руке