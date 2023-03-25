Сегодня, 16:38
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на 15-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.
Он преодолел дистанцию в 1,6 км за 2 минуты 48,58 секунды.
Второе место занял Калле Халварссон из Швеции (+0,75), а третьим стал норвежец Эрик Валнес (+0,93) .
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
15-й этап
Лахти, Финляндия
Мужчины, спринт, классический стиль, 1,6 км
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.48,58
2. Калле Халварссон (Швеция) +0,75
3. Эрик Валнес (Норвегия) +0,93
4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,31
5. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,63
6. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) +2,95