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Кубок мира

Сегодня, 16:38

Клебо выиграл классический спринт на 15-м этапе Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
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Норвежец Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на 15-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Он преодолел дистанцию в 1,6 км за 2 минуты 48,58 секунды.

Второе место занял Калле Халварссон из Швеции (+0,75), а третьим стал норвежец Эрик Валнес (+0,93) .

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

15-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины, спринт, классический стиль, 1,6 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.48,58

2. Калле Халварссон (Швеция) +0,75

3. Эрик Валнес (Норвегия) +0,93

4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,31

5. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,63

6. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) +2,95

Йоханнес Клебо
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