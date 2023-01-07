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Сегодня, 16:10

Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на «Тур де Ски» и установил новый рекорд соревнований

Иван Шитик
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото AFP
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7 января в итальянском Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски» прошел мужской масс-старт на 15 км классическим стилем.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который пробежал трассу за 39 минут 59,2 секунды.

Вторым стал еще один норвежец — Пол Голберг, третью строчку занял итальянец Франческо Де Фабиани.

Таким образом, Клебо одержал шестую подряд победу на этапах многодневки «Тур де Ски». Он превзошел прежнее достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/17, Большунов — в сезоне-2020/21.

Ранее Клебо также установил рекорд по общему количеству побед на этапах «Тур де Ски». Сейчас на его счету 17 выигранных гонок.

Йоханнес Клебо
Пол Голберг
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Клебо выиграл шестую гонку на «Тур де Ски» подряд и превзошел достижение Устюгова и Большунова