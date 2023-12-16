Клебо выиграл скиатлон на четвертом этапе Кубка мира в Норвегии

Йоханнес Клебо стал победителем в скиатлоне на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

Он показал время 43 минуты 50,7 секунды. Вторым финишировал британский лыжник Эндрю Масгрэйв, отстав от лидера на 07 секунды. Тройку сильнейших замкнул Дидрик Тонсет из Норвегии с отставанием 0,8 секунды.

Кубок мира. 4-й этап, Тронхейм (Норвегия)

Мужчины, скиатлон 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 43.50,7

2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +0,7

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) +0,8.