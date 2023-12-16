Клебо выиграл скиатлон на четвертом этапе Кубка мира в Норвегии

Сегодня, 16:07
Йоханнес Клебо стал победителем в скиатлоне на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).
Он показал время 43 минуты 50,7 секунды. Вторым финишировал британский лыжник Эндрю Масгрэйв, отстав от лидера на 07 секунды. Тройку сильнейших замкнул Дидрик Тонсет из Норвегии с отставанием 0,8 секунды.
Кубок мира. 4-й этап, Тронхейм (Норвегия)
Мужчины, скиатлон 20 км (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 43.50,7
2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +0,7
3. Дидрик Тонсет (Норвегия) +0,8.