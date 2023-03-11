Крюгер выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии, Клебо — седьмой

Норвежский лыжник Симен Крюгер выиграл марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

29-летний спортсмен преодолел дистанцию в 50 км за 1 час 55 минут и 01,5 секунды.

Весь пьедестал заняли представители Норвегии. Вторым стал Ханс Холунд (отставание 5,7 секунды). Третьим к финишу пришел Мартин Нюэнгет (12,6).

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от международных соревнований. Позже организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

Лыжные гонки

Кубок мира, 11-й этап

Марафон, свободный стиль

Мужчины

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5

2. Ханс Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 12,6

4. Ивер Андерсен (Норвегия) — 21,2

5. Дидрик Тенсет (Норвегия) — 25,4

6. Харальд Амундсен (Норвегия) — 1.01,2

7. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.45,1