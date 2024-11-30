Кубок мира по лыжным гонкам: расписание этапов и где смотреть трансляции

Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025 стартует в Руке 29 ноября

Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025 стартует этапом в Руке (Финляндия) 29 ноября и завершится в Лахти (Финляндия) 23 марта. В программе — индивидуальная гонка, масс-старт, скиатлон, эстафета, спринт. «СЭ» публикует расписание всех этапов турнира.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025

1-й этап. Рука (Финляндия). 29 ноября — 1 декабря.

2-й этап. Лиллехаммер (Норвегия). 6 — 8 декабря.

3-й этап. Давос (Швейцария). 13 — 15 декабря.

4-й этап. Тур де Ски. Тоблах (Италия). 28 декабря — 1 января.

6-й этап. Ле Рус (Франция). 17 — 19 января.

7-й этап. Энгадин (Швейцария). 24 — 26 января.

8-й этап. Конье (Италия). 31 января — 2 февраля.

9-й этап. Фалун (Швеция). 14 — 16 февраля.

10-й этап. Холменколлен (Норвегия). 15 — 16 марта.

11-й этап. Таллин (Эстония). 19 марта.

12-й этап. Лахти (Финляндия). 21 — 23 марта.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме (Норвегия).

В России права на показ принадлежат холдингу «Матч ТВ». Следить за гонками можно на телеканале «Матч! Арена».