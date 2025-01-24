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Сегодня, 19:38

Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на седьмом этапе Кубка мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Швеции по лыжным гонкам стала победителем смешанной эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Энгадине.

Йенс Бурман, Эмма Рибом, Эдвин Ангер и Моа Илар завершили дистанцию за 54 минуты 45,3 секунды.

Второе место заняла сборная Норвегии (Пол Голберг, Нура Саннесс, Ивер Андерсен, Кристин Фоснес), отставшая от лидеров на 19,5 секунды. Тройку призеров замкнули швейцарцы (Йонас Бауманн, Аня Вебер, Джейсон Рюш, Надин Фендрих) с отставанием 33,0 секунды.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап. Энгадин

Смешанная эстафета

1. Швеция (Йенс Бурман, Эмма Рибом, Эдвин Ангер, Моа Илар) — 54.45,3

2. Норвегия (Пол Голберг, Нура Саннесс, Ивер Андерсен, Кристин Фоснес) — +19,5

3. Швейцария (Йонас Бауманн, Аня Вебер, Джейсон Рюш, Надин Фендрих) — +33,0

Сборная Швеции по лыжным гонкам
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