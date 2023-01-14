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Сегодня, 11:45

Немецкий тренер рассказал, что думают о возвращении России на международные старты: «90 процентов — за»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Маркус Крамер, тренер сборной России в 2010-2022 годах, который ныне работает с итальянцами, в разговоре с «СЭ» оценил мнение иностранных сборных об участии России в международных соревнованиях.

— Давайте о нашей сборной — России. Можно сказать, что лыжный мир разделен по поводу возвращения русских? Вы не одиноки в этих дебатах?

— Да, я точно могу сказать, что не одинок. Множество спортсменов из других стран думают то же самое — что русские должны вернуться. Но спорт лишь одна сторона дела, есть еще и политика. С точки зрения спорта, 90 процентов — за возвращение России. Но при этом все понимают политическую ситуацию, что на данный момент это невозможно. Мы имеем конфликт, который должен быть разрешен. Думаю, первый шаг должен быть сделан Международным олимпийским комитетом, Томасом Бахом. Надеюсь, он будет работать в этом направлении.

— Но с февраля отношение поменялось?

— Однозначно. В начале большинство стран были против участия России, но сейчас крепнет мнение, что нужно вернуться к спорту. С другой стороны, все, включая меня, надеются, что конфликт (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим."СЭ") на Украине закончится. Это главное. Но между спортом и политикой все же есть разница.

— Извините, но я не могу написать то слово, которое вы произнесли.

— Да-да, я знаю. Я же говорю с российскими спортсменами, у меня остался хороший контакт с ними. Но что мы можем сделать? Только говорить, говорить, говорить. Окей, мы хотим снова увидеть русских спортсменов — и что? Сумасшедшая ситуация для всех, — признался Крамер.

Маркус Крамер и&nbsp;Сергей Устюгов. «События 2022 года никак не изменили мое отношение к русским». Исповедь Маркуса Крамера
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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