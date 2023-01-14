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Сегодня, 12:30

Тренер рассказал об отношении норвежцев к возвращению россиян: «Многие думают, что лучше бы они вернулись»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
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Немецкий тренер Маркус Крамер, который работал с лыжной сборной России в 2010-2022 годах, а ныне возглавляет итальянцев, в интервью «СЭ» поделился мнением норвежцев к возвращению россиян на международные старты.

— Вы поддерживаете возвращение русских на международную арену. Вас там еще не «отменили» за такие взгляды, не начали «кэнселить»?

— Нет, конечно. Когда у меня есть возможность, я объясняюсь со спортсменами и тренерами и пытаюсь изменить их мнение о России и российских коллегах. И большинство людей понимает — что могут изменить спортсмены? Они используются политиками! Конечно, это плохо. Но что мы можем сделать? Говорить. И я это делаю каждую неделю, в каждом интервью и диалоге.

— А норвежцы не против нашего возвращения? Это влиятельная нация, сомневаюсь, что без них такое решение можно принять.

— Я не говорил со всеми из них, но многие думают, что для спорта лучше, чтобы русские вернулись. В то же время и происходящее на Украине должно прекратиться. Но и норвежцам сложно говорить то, что они думают, в СМИ. И шведам тоже. Помните, когда они говорили о бойкоте в случае возвращения россиян на Кубок мира. Я не уверен, что это было правдой. СМИ часто раздувают из мухи слона.

— Простите, работа такая.

— Конечно, понимаю. (смеется)

Маркус Крамер и&nbsp;Сергей Устюгов. «События 2022 года никак не изменили мое отношение к русским». Исповедь Маркуса Крамера
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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