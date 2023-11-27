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Сегодня, 21:16

Нортуг — отморозившему гениталии лыжнику Хальфварссону: «Добро пожаловать в клуб»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Петтер Нортуг.
Фото Global Look Press
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Норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о погодных условиях на этапе Кубка мира в финской Рукке.

26 ноября шведский лыжник Калле Хальфварссон после масс-старта на 20 км пожаловался на обморожение гениталий.

«Добро пожаловать в клуб, потому что я сам это испытал. Я сидел здесь на пресс-конференциях после хороших гонок, и мне было так больно! Я, наверное, провел здесь год, а потом месяца три член не чувствовал. Надеюсь, для Калле все пройдет быстрее, чем для меня. То, что здесь происходит, не совсем здорово. Так холодно, что ты полностью замерзаешь», — приводит слова Нортуга TV2.

37-летний Нортуг — 2-кратный олимпийский чемпион, 14-кратный чемпион мира, дважды становился обладателем Кубка мира.

34-летний Хальфварссон — чемпион мира среди юниоров.

Калле Хальфварссон
Петтер Нортуг
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