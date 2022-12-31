Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

31 декабря 2022, 17:36

Норвежец Клебо выиграл мужской спринт свободным стилем на «Тур де Ски»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

На стартовавшем в Швейцарии этапе «Тур де Ски» прошел мужской спринт свободным стилем.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который опередил на 0,18 секунды итальянца Федерико Пеллегрино.

Третье место занял еще один норвежец — Синдре Бьернестад Скар.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.00,98

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,18 секунды

3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — 2,19

4. Михал Новак (Чехия) — 3,39

5. Ришар Жув (Франция) — 3,41

6. Люка Шанава (Франция) — 28,66

Йоханнес Клебо
Синдре Бьернестад Скар
Федерико Пеллегрино
14
2
Читайте также
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году
Полянский осудил отказ Киева от режима прекращения огня в Донбассе
Мирный житель погиб при обстреле Таврийска со стороны ВСУ
На Украине оправдали плохую дисциплину в армии «подстрекателями»
Байден заявил о критической точке конфликта на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Швейцарка Фендрих выиграла женский спринт свободным стилем на «Тур де Ски»

Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе «Тур де Ски»