Норвежка Кальво выиграла классический масс-старт на этапе Кубка мира

Сегодня, 12:55
Норвежка Анна Хьерсти Кальво выиграла классический масс-старт на 20 км на 15-м этапе Кубка мира-2022/23.
Она преодолела дистанцию за 51 минуту 04,3 секунды.
Второе место заняла Юнна Сундлинг из Швеции (+0,9). Третьей стала немка Катарина Хенниг (+1,1).
26 марта завершается сезон-2022/23. Последней гонкой станет мужской масс-старт на 50 км, который начнется в 13.45 мск.
Лыжные гонки
Кубок мира
15-й этап
Лахти, Финляндия
Женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль
1. Анна Хьерсти Кальво (Норвегия) — 51.04,3
2. Юнна Сундлинг (Швеция) +0,9
3. Катарина Хенниг (Германия) +1,1