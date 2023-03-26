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Кубок мира

Сегодня, 12:55

Норвежка Кальво выиграла классический масс-старт на этапе Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежка Анна Хьерсти Кальво выиграла классический масс-старт на 20 км на 15-м этапе Кубка мира-2022/23.

Она преодолела дистанцию за 51 минуту 04,3 секунды.

Второе место заняла Юнна Сундлинг из Швеции (+0,9). Третьей стала немка Катарина Хенниг (+1,1).

26 марта завершается сезон-2022/23. Последней гонкой станет мужской масс-старт на 50 км, который начнется в 13.45 мск.

Лыжные гонки

Кубок мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль

1. Анна Хьерсти Кальво (Норвегия) — 51.04,3

2. Юнна Сундлинг (Швеция) +0,9

3. Катарина Хенниг (Германия) +1,1

Анна Хьерсти Кальво
Катарина Хенниг
Юнна Сундлинг
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