Норвежские лыжники заняли шесть первых мест в разделке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Спортсмен преодолел дистанцию за 22 минуты 58,8 секунды.

Представители Норвегии попали в топ-6 гонки. Вторым стал Симен Хегстад Крюгер (+4,1 секунды), третьим — Харальд Амундсен (+7,8). На четвертой позиции расположился Ивер Тильхейм Андерсен (+10,2). Пятым финишировал Андреас Рее (+10,4), шестым — Маттис Стенсхаген (+38,3).

В коньковой разделке у женщин на 10 км также весь пьедестал заняли норвежки. Победу одержала Тереза Йохауг с результатом 25 минут 16,4 секунды. Серебряным призером стала Хайди Венг (+11,4), бронза у Астрид Ойре Шлинн (+43,2).