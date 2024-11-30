Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на первом этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).

28-летний спортсмен показал время 2 минуты 25,25 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Эрик Валнес с отставанием в 2,01 секунды. Тройку сильнейших замкнул финн Лаури Вуоринен (+3,70).

Женскую спринтерскую гонку выиграла шведка Йоханна Хагстрем (2.49,95). Вторую ступень пьедестала заняла норвежка Юлие Мюре (+0,38), следом расположилась еще одна представительница Швеции Майя Дальквист (+0,83).

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам завершится 1 декабря. В третий соревновательный день спортсмены разыграют медали в масс-стартах свободным стилем.