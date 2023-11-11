Легков: «В конфликте Клебо и норвежской федерации больше кипеша, чем реальных действий»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» прокомментировал участие Йоханнеса Клебо в предстоящем Кубке мира. Он мог быть не допущен до сборной из-за торгов с федерацией вокруг контракта и спонсоров.

— У норвежцев каждый раз такая история — когда лидер подходит к сезону, обязательно проблемы с федерацией. С Нортугом раньше, сейчас с Клебо. Вот вам и популяризация лыжного спорта. В итоге оба бегали дальше на Кубке мира. Кипеша было больше, чем реальных действий.

Посмотрим еще на старте сезона, правда ли они договорились. Думаю, он точно не пропадет. Теряли бы только лыжные гонки и их сборная. Хотя и так сейчас на Кубке мира большинство призовых мест забирают норвежцы. Не было бы его — другие бы заезжали в призы. Просто он явный лидер-фаворит и именно вот так позицию свою высказывает. Я почему-то не сомневаюсь в том, что он будет выступать на Кубке мира. А если вдруг нет, то побегает на марафонах, для него не проблема. Заодно там тоже поднимет уровень стартов. Его имя помогает и другим развиваться, — сказал Легков «СЭ».