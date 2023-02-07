Панжинский назвал очевидный плюс отсутствия международных стартов для наших лыжников

Сегодня, 08:30
Призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации лыжного спорта (FIS) Александр Панжинский считает, что российские лыжники не потеряют конкурентоспособность на международном уровне даже в случае двух лет отсутствия на этапах Кубка мира.
«Пока никаких проблем нет, — сказал «СЭ» Александр Панжинский. — Ребята соревнуются в том же режиме, как на Кубке мира. Конкуренция отличная. Потеря одного года, даже двух лет никак не скажется. Если отстранение продлится три-четыре года и более, то будет просадка. Но я надеюсь, что мы вернемся значительно раньше. Положительные порывы ветра уже пошли.
При этом во внутренних стартах есть и очевидный плюс. Второй состав получил возможность соревноваться с лучшими спортсменами нашей страны. Раньше они видели их раз в год, так как лидеры уезжали на Кубки мира, ЧМ, Олимпиаду. То есть был один шанс побороться с Большуновым или Непряевой — на чемпионате России.
Сейчас на каждом старте они могут сравнивать себя с ними. И если на одном этапе ты можешь не попасть в пик формы, не подготовить самые лучшие лыжи, то сейчас по ходу сезона ты можешь полноценно сравнить свой уровень с лучшими. А наши лидеры — это топовые спортсмены в мире. Во многом из-за этого средний уровень лыжных гонок вырастет. Да, для наших лидеров это не лучшая ситуация. Они в расцвете сил и сейчас должны бороться за Большой хрустальный глобус и золотые медали ЧМ, но выбирать не приходится».
Ранее Панжинский объяснил, почему в FIS не торопятся возвращать российских спортсменов на международные соревнования.