Российские лыжники не выступят на этапе Кубке мира в Руке даже в случае допуска FIS

16 октября, 15:13
Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в Финляндии даже в случае допуска Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
«Россиянам нечего делать в Руке, так как действует запрет на въезд», — сказала Коркатти.
Этап Кубка мира в Руке пройдет 28-30 ноября.
С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS. Организация не допускает их даже в нейтральном статусе.