Российские лыжники не выступят на этапе Кубке мира в Руке даже в случае допуска FIS

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в Финляндии даже в случае допуска Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

«Россиянам нечего делать в Руке, так как действует запрет на въезд», — сказала Коркатти.

Этап Кубка мира в Руке пройдет 28-30 ноября.

С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS. Организация не допускает их даже в нейтральном статусе.