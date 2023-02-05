0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 16:12

Сборная Италии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Тоблахе

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Сборная Италии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе.

В составе итальянцев на трассу выходили Дитмар Ноклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино.

Второе место занял квартет из Швеции: Эрик Руше, Калле Хальфварссон, Юхан Хеггстрем, Эдвин Ангер. Они отстали от победителей на 0,6 секунды.

В на третьем месте, проиграв шведам всего 0,1 секунды, остались норвежцы. За сборную Норвегии выступали: Шур Рете, Дидрик Тенсет, Симен Крюгер и Харальд Амундсен.

Отметим, что четвертое место заняла вторая сборная Норвегии: Эрик Вальнес, Ханс Кристер Холунн, Ивер Андерсен, Синдре Скар.

Сборная Италии по лыжным гонкам
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
0
Читайте также
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на седьмом этапе Кубка мира в Тоблахе