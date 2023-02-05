Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на седьмом этапе Кубка мира в Тоблахе

Лыжницы первой сборной Норвегии одержали победу в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе. В составе команды принимали участие: Хейди Венг, Анна Кальво, Ингвильд Остберг и Силье Теодорсен. Вторыми к финишу пришли немецкие лыжницы. Третье место заняла первая сборная Швеции. Кубок мира по лыжным гонкам 7-й этап. Тоблах (Италия) Эстафета. Женщины 1. Норвегия-1 (Хейди Венг, Анна Кальво, Ингвильд Остберг, Силье Теодорсен) — 1:16.04,3 2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пиа Финк, Колетта Ридзек) — +13,9 3. Швеция-1 (Эмма Рибом, Эбба Андрессон, Моа Илар, Йонна Сундлинг) — +26,7